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Mourinho'nun ikinci senesi kapıda!

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında aldığı 0-0'lık beraberlik sonrası Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, gelecek sezon için Portekizli hoca konusunda kararını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:50
Mourinho’nun ikinci senesi kapıda!

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Samsunspor maçındaki puan kaybıyla birlikte zirve ile fark 9 olunca, Fenerbahçe taraftarı da tepkisini sosyal medyada zirveye çıkardı.

Mourinho'ya yönelik eleştiri dozu artarken Başkan Ali Koç ve yönetiminin ise Portekizli hocadan şüphesi yok.

DAHA TECRÜBELİ HALE GELDİ

Gelecek sezon da 62 yaşındaki çalıştırıcının görevinde kalması gerektiğine inanan başkan Ali Koç, deneyimli hocanın ligi tanıdığını ve daha tecrübeli bir hale geldiğini düşünüyor.

İstikrara önem veren ve istikrar konusunda da adımlar atacak olan sarı-lacivertli yönetim, kurt çalıştırıcı ile ikinci senesine girmeyi hedefliyor.

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