Beşiktaş için tek kurtuluş derbi!

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Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Gaziantep ve Konyaspor karşısında aldığı 2 yenilgiyle 'kıpkırmızı' olan Beşiktaş'ta kaos yaşanıyor.



Gaziantep'in 1; Konya'nın ise 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan puan alamadan ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef Galatasaray derbisi.



GÜVEN SARSILDI



Taraftarların bundan 2 hafta önce 'Altın çocuk' ilan ettiği Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'e olan güven sarsıldı. Sahada vurdum duymaz oynayan futbolculara da sert tepkiler var. Bu nedenle Galatasaray maçı Beşiktaş için bu sezonda hayati bir anlam taşıyor.



Beşiktaş, milli ara sonrası Dolmabahçe'de konuk edeceği Galatasaray'ı yenip, yeniden moral bulmayı hedefliyor.