Galatasaray - Rytas maçı saat kaçta? (BCL) Galatasaray basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Galatasaray'ın Durumu ve Rytas'ın Son Durumu

Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı dört maçın ikisini kazanarak iyi bir performans sergiledi. Ancak, ilk karşılaşmalarında Rytas'a 86-66 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu sefer evinde galibiyet almayı hedefliyor.

Öte yandan, Rytas Vilnius ise grupta oynadığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Manisa Basketbol'a 98-75 mağlup olan Litvanya ekibi, Galatasaray karşısında zorlu bir sınav verecek.