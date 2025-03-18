SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray - Rytas maçı saat kaçta? (BCL) Galatasaray basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Top 16 J Grubu 5. maçında, Litvanya'nın güçlü takımlarından Rytas Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Maç, Galatasaray Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 13:57
Galatasaray - Rytas maçı saat kaçta? BCL Galatasaray basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 5. haftasında Rytas Vilnius'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip bu önemli karşılaşmayı kazanarak gruptaki durumunu güçlendirmek istiyor. İşte maçın ayrıntıları!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray - Rytas Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Galatasaray ile Rytas Vilnius arasındaki heyecan dolu Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve basketbolseverlere unutulmaz bir mücadele izletmeye hazırlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray - Rytas Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbol severler, TRT Spor sayesinde maçın şifresiz yayınını takip edebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray'ın Durumu ve Rytas'ın Son Durumu

Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı dört maçın ikisini kazanarak iyi bir performans sergiledi. Ancak, ilk karşılaşmalarında Rytas'a 86-66 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu sefer evinde galibiyet almayı hedefliyor.

Öte yandan, Rytas Vilnius ise grupta oynadığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Manisa Basketbol'a 98-75 mağlup olan Litvanya ekibi, Galatasaray karşısında zorlu bir sınav verecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bir Sonraki Rakip Manisa

Galatasaray, bu maçı kazandıktan sonra bir sonraki hafta Manisa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, hem Galatasaray için hem de Manisa için büyük önem taşıyor.

Basketbolseverler için heyecan dorukta! Galatasaray - Rytas Vilnius maçı, potada büyük bir rekabete sahne olacak. Maçı kaçırmamak için TRT Spor'u izlemeyi unutmayın!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Koza Altın
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Türk Telekom
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300’den fazla şehit
Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Çelik dişlilerin haddini bildiği şanlı zafer! Çanakkale’yi geçilmez kılan destan 110 yaşında: Bir subayın günlüğünden Gelibolu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İmralı mesajı: Şart yok! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı?
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırdı Trump’tan İran’ı tehdit etti: Her kurşun İran’dan gibi değerlendirilecek
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Bahis operasyonunda yeni gelişme! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bankpozitif itirafı geldi: Bana maliyeti 30 milyon dolar
Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı