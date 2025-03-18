Galatasaray - Rytas maçı saat kaçta? (BCL) Galatasaray basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 5. haftasında Rytas Vilnius'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip bu önemli karşılaşmayı kazanarak gruptaki durumunu güçlendirmek istiyor. İşte maçın ayrıntıları!
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 5. haftasında Rytas Vilnius'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip bu önemli karşılaşmayı kazanarak gruptaki durumunu güçlendirmek istiyor. İşte maçın ayrıntıları!
Galatasaray - Rytas Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Galatasaray ile Rytas Vilnius arasındaki heyecan dolu Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve basketbolseverlere unutulmaz bir mücadele izletmeye hazırlanıyor.
Galatasaray - Rytas Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbol severler, TRT Spor sayesinde maçın şifresiz yayınını takip edebilecekler.
Galatasaray'ın Durumu ve Rytas'ın Son Durumu
Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı dört maçın ikisini kazanarak iyi bir performans sergiledi. Ancak, ilk karşılaşmalarında Rytas'a 86-66 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu sefer evinde galibiyet almayı hedefliyor.
Öte yandan, Rytas Vilnius ise grupta oynadığı dört maçın ikisini kazandı. Son olarak Manisa Basketbol'a 98-75 mağlup olan Litvanya ekibi, Galatasaray karşısında zorlu bir sınav verecek.
Bir Sonraki Rakip Manisa
Galatasaray, bu maçı kazandıktan sonra bir sonraki hafta Manisa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, hem Galatasaray için hem de Manisa için büyük önem taşıyor.
Basketbolseverler için heyecan dorukta! Galatasaray - Rytas Vilnius maçı, potada büyük bir rekabete sahne olacak. Maçı kaçırmamak için TRT Spor'u izlemeyi unutmayın!