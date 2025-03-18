Fener’den Tadic ve Dzeko kararı!

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Samsunspor önünde yaşanan şok kayıp Fenerbahçe'de birçok taşı yerinden oynattı. Sarı-Lacivertli yönetim hem performansları hem de yüksek aidiyetleri nedeniyle sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le masaya oturmaya hazırlanıyordu. İki futbolcunun menajeriyle de milli arada görüşme yapılması ve sözleşmelerin 1 yıl daha uzatılması planlanıyordu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. (AA)



Ancak hem Samsunspor beraberliği hem de iki futbolcunun son dönemdeki düşen performansı nedeniyle geri adım atıldı. Alınan bilgilere göre Kadıköy'deki puan kaybı sonrası çok sinirlenen Başkan Ali Koç sezon sonuna kadar hiçbir futbolcuyla masaya oturulmamasını kararlaştırdı. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda oluşacak olan tabloya göre Tadic ve Dzeko ile ilgili kesin kararını verecek.