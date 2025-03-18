Dominik Szoboszlai’den Türkiye maçı için dikkat uyarısı

Szoboszlai, yaptığı değerlendirmede "Türkiye maçına iyi hazırlanmalı ve dikkatli olmalıyız. Onlara karşı rövanş maçımız da var. Bunu da hesaba katmalıyız. Karmaşık ve zor bir maç. A Ligi'ne hangi takımın yükseleceği 180 dakika sonunda belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek. Eşleşmenin ikinci maçı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak. Millilerimiz rakibini saf dışı bırakmak için mücadele verecek.