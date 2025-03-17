Görülmemiş olay! Hayattaki futbolcu için saygı duruşunda bulundular

Pazar günü Levski Sofya ile oynanan lig karşılaşmasında, her iki takımın oyuncuları orta sahada toplanarak başlarını eğip Ganchev'in anısına saygı duruşunda bulundu. Ancak maç devam ederken kulüp, yapılan hatayı fark etti ve sosyal medya hesabından özür dileyen bir açıklama yayımladı.
PFC Arda futbolcuları saygı duruşunda bulunurken (X)
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"PFC Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda'nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz."