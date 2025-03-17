Görülmemiş olay! Hayattaki futbolcu için saygı duruşunda bulundular

Pazar günü Levski Sofya ile oynanan lig karşılaşmasında, her iki takımın oyuncuları orta sahada toplanarak başlarını eğip Ganchev'in anısına saygı duruşunda bulundu. Ancak maç devam ederken kulüp, yapılan hatayı fark etti ve sosyal medya hesabından özür dileyen bir açıklama yayımladı.