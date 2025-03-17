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Yunus Akgün'den büyük jest!

Galatasaray'da Yunus Akgün krizi çözüldü. Genç yıldız, sözleşmesindeki 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak yönetime önemli bir jest yaptı. Yeni sözleşmede serbest kalma bedeli olmayacak.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 13:34
Yunus Akgün’den büyük jest!

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Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, önemli bir adım attı ve yönetimle buzları eritti.

Tam 2,5 aydır Galatasaray'ın yeni kontrat teklifini kabul etmeyen futbolcu, sözleşmesindeki özel maddeyi devre dışı bıraktı. Yunus Akgün'ün önümüzdeki sezon sona erecek olan kontratında 11 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı! Yani, 31 Mayıs tarihinde herhangi bir kulüp, Galatasaray'ın söz hakkı olmaksızın bu bedeli yatırıp Yunus'u alma imkânına sahipti!

BUZLARI ERİTEN HAREKET

Ancak Yunus, sözleşme uzatılmasa dahi bu maddeyi kullanmayacağını yönetime iletti. Bu adım da Yunus ve G.Saray Kulübü arasındaki makası azalttı. G.Saray, garanti ücreti ve başarı bonusları ile birlikte teklifini ilk defa 2 milyon avronun üzerine çıkardı. Galatasaraylı idareciler de Yunus Akgün ile önümüzdeki haftalarda imzaların atılacağını ifade etti. Sarı kırmızılılar, Yunus'un yeni sözleşmesine 'serbest kalma bedeli' koymayacak!

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