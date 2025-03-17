Manchester United’dan Raphinha’ya 70 milyon euro

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu için 70 milyon euroyu gözden çıkardı. Barcelona'nın ise finansal zorluklara rağmen yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı, ancak yüksek bir teklif gelmesi durumunda kararının değişebileceği ifade ediliyor.

28 yaşındaki Raphinha, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 27 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın, Katalan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.