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Manchester United'dan Raphinha'ya 70 milyon euro

Bu sezon Premier League’de beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Özellikle hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen İngiliz devi, Barcelona’nın yıldız ismi Raphinha'yı radarına aldı.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 18:04
Manchester United’dan Raphinha’ya 70 milyon euro

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu için 70 milyon euroyu gözden çıkardı. Barcelona'nın ise finansal zorluklara rağmen yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı, ancak yüksek bir teklif gelmesi durumunda kararının değişebileceği ifade ediliyor.

28 yaşındaki Raphinha, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 27 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın, Katalan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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