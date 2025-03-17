Fenerbahçe’den Szymanski kararı!

Sebastian Szymanski. (AA)



SEBASTİAN SZYMANSKİ VEDA EDİYOR



Süper Lig'de son düzlüğe girilirken lider Galatasaray'ın bir maç eksikle 9 puan gerisinde bulunan ve Avrupa'da da havlu atan Fenerbahçe'de gelecek yılın kadro planlaması için çalışmalar başladı. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yolları ayırması düşündüğü isimlerden biri ise Sebastian Szymanski oldu.



Polonyalı futbolcunun henüz 25 yaşında olması ve Avrupa'dan taliplerinin bulunması nedeniyle gelir elde etmek isteyen sarı lacivertliler yaz aylarında Sebastian Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.



İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TAKİP EDİLİYOR



Sebastian Szymanski için İngiltere Premier Lig ve Serie A'dan talipler olduğu ve transfer için yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi. Sarı lacivertlilerin 20 milyon euro gibi bir bedelle Szymanski'yi elden çıkarması bekleniyor.