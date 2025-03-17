Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Artık top bizde"

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Başarılı teknik adam, Florya'nın manevi gücünü Kemerburgaz'a taşıdıklarını vurgulayarak, "Florya'nın havası her zaman bambaşkaydı. Orası bize büyük anılar kazandırdı ama şimdi aynı ruhu Kemerburgaz'a getirdik. İnşallah burada da nice başarılar ve şampiyonluklar yaşarız." dedi.

Okan Buruk (AA) Şampiyonluk kutlamalarının Florya mı yoksa Kemerburgaz'da mı yapılacağı sorusuna ise Buruk, "Kutlamayı Florya'da yaparız inşallah. Ancak önümüzde çok kritik 9 maç var. Burada en iyi şekilde hazırlanacağız. Zeminler mükemmel, fitness alanı harika. Biz teknik ekip olarak bile antrenman yapmaya başladık. (Gülerek) Bu tesisler, antrenman kalitemizi doğrudan etkiliyor." şeklinde yanıt verdi.