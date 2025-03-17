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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Artık top bizde"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen basın buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni tesislerin sunduğu imkanlara değinerek, "Yemek salonumuz, odamız, her şey çok güzel. Artık sahne bizim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 18:54
Okan Buruk’tan şampiyonluk açıklaması! Artık top bizde

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Başarılı teknik adam, Florya'nın manevi gücünü Kemerburgaz'a taşıdıklarını vurgulayarak, "Florya'nın havası her zaman bambaşkaydı. Orası bize büyük anılar kazandırdı ama şimdi aynı ruhu Kemerburgaz'a getirdik. İnşallah burada da nice başarılar ve şampiyonluklar yaşarız." dedi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

Şampiyonluk kutlamalarının Florya mı yoksa Kemerburgaz'da mı yapılacağı sorusuna ise Buruk, "Kutlamayı Florya'da yaparız inşallah. Ancak önümüzde çok kritik 9 maç var. Burada en iyi şekilde hazırlanacağız. Zeminler mükemmel, fitness alanı harika. Biz teknik ekip olarak bile antrenman yapmaya başladık. (Gülerek) Bu tesisler, antrenman kalitemizi doğrudan etkiliyor." şeklinde yanıt verdi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

Yeni tesislerin kulüp için büyük bir kazanım olduğunu belirten Buruk, "Bu projeyi hayata geçiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür etmeliyiz. Burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım. Biz de oyuncularımızla birlikte bu değerin farkında olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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