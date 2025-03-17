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İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması ve Persepolis sözleri!

Teknik direktörlük kariyerini İran'ın en önemli takımlarından Persepolis'te sürdüren İsmail Kartal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Ayrıca Tahran'da yaşadığı süreci anlattı ve bir yapılanmadan geçtiklerini ifade ederek tesislerin geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 16:44
İsmail Kartal’dan şampiyonluk açıklaması ve Persepolis sözleri!

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İran Ligi takımlarından Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a özel röportaj verdi. Deneyimli teknik adam, takımın son durumu, hedefleri ve İran futbolundaki deneyimleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kartal, Persepolis'teki çalışmalarını anlatarak, takımın geleceğe dair planlarını da paylaştı.

İsmail Kartal (AA)İsmail Kartal (AA)

İran Ligi'nin seviyesini ve Persepolis'te karşılaştığı zorlukları değerlendiren Kartal, "İran Ligi, seviye olarak Türkiye ile aynı düzeyde olmasa da oldukça yakın. Futbol, burada daha çok fizik gücüne dayalı oynanıyor. Göreve başladığımda zorlu bir fikstürle karşılaştım ve aynı zamanda ligin en yaşlı takımına sahiptik. Ancak ne olursa olsun, pozitif futbol oynatan bir teknik direktör olduğumu ve Persepolis taraftarını mutlu edeceğimi onlara belirttim." dedi.

İsmail Kartal (AA)İsmail Kartal (AA)

Persepolis'in büyüklüğünü, taraftarlarının tutkusunu ve kulüpte yaşadığı tesisleşme sorunlarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "En büyük sorunlarımızdan biri tesisleşme. Persepolis, 40-45 milyon taraftarı olan çok büyük bir kulüp. Her maçımızı 70-80 bin, derbileri ise 100 bin taraftar önünde oynuyoruz. Tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olmaları beni çok mutlu ediyor. Kısa sürede hem taraftarların hem de medyanın sevgisini kazandığımı söyleyebilirim, çünkü oynattığım futboldan onlar da oldukça memnun." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal (AA)İsmail Kartal (AA)

"OTEL VE TESİSLER ARASINDA GİDİP GELİYORUZ"

Göreve başladıktan sonra tesislerin yetersizliğiyle ilgili yaşadığı süreci ve bu konuda yaptığı girişimleri anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "İki aydır buradayım ve bu süre içinde Tahran'a bir kez bile inmedim. Ekibimle birlikte sürekli çalışıyoruz; otel ve tesisler arasında gidip geliyoruz. Başkan ve yöneticilerle yaptığım görüşmelerde, mevcut tesislerin yetersiz olduğunu ve saha zeminlerinin iyi olmadığını dile getirdim. Daha iyi ve uygun bir çalışma ortamına ihtiyacımız olduğunu söyledim ve onlar da bu durumu kabul ettiler. Sağ olsunlar, yeni bir yer bulduk ve oraya taşındık. Ayrıca, bana istediklerimi çizmemi ve buna uygun bir tesis inşa edeceklerini söylediler. Böylece, kendi çalışma sistemime uygun bir ortam oluşturabileceğim." dedi.

İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)

"TESİSLEŞMEDE DESTEK SÖZÜ VERDİLER"

Futbolcuların performansını artırmak için tesisleşmenin önemine vurgu yapan Kartal, bu konuda kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmeleri aktardı:

"Futbolcular, bir kulübe gelmeden önce ilk olarak tesislere bakarlar. Tesisler, bir kulübün aynasıdır. Bunu başkana da ifade ettim ve bu konuda elimden geleni yapacağımı, her türlü desteği vereceğimi söyledim. İran'da tesisleşmeye çok sıcak bakılmıyor, bu oldukça derin bir konu ve burada detaylarına girmek doğru olmaz. Ancak yine de tesisleşme konusunda destek olacaklarına dair söz verdiler.

Ben ise futbolcularımın motivasyonunu artırmaya odaklanıyorum. Onlara daha hijyenik ve modern bir çalışma ortamı sunmalıyım ki antrenmanlarını en verimli şekilde yapabilsinler. Böylece sahada istediklerimi tam anlamıyla uygulayabilirler. Bu durum hem benim için hem de takım için büyük önem taşıyor."

İsmail Kartal (EPA)İsmail Kartal (EPA)

"BANA GELİP TEŞEKKÜR ETTİLER"

"Takımın kaptanları ve tecrübeli oyuncularıyla sık sık konuşuyoruz. Hepsi bana gelip teşekkür etti. 'Hocam, bizi böyle bir ortama taşıdığınız için minnettarız. Bugüne kadar hiçbir teknik direktör bunu yapmadı, ama siz kısa sürede bunu başardınız. Daha iyi şartlarda antrenman yapmamız için büyük çaba harcıyorsunuz, bunun için size teşekkür ederiz.' dediler."

"HAK EDEN KAZANSIN"

Son olarak "Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, "Hak eden kazansın diyorum." diye konuştu.

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