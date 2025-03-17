İsmail Kartal’dan şampiyonluk açıklaması ve Persepolis sözleri!

Göreve başladıktan sonra tesislerin yetersizliğiyle ilgili yaşadığı süreci ve bu konuda yaptığı girişimleri anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "İki aydır buradayım ve bu süre içinde Tahran'a bir kez bile inmedim. Ekibimle birlikte sürekli çalışıyoruz; otel ve tesisler arasında gidip geliyoruz. Başkan ve yöneticilerle yaptığım görüşmelerde, mevcut tesislerin yetersiz olduğunu ve saha zeminlerinin iyi olmadığını dile getirdim. Daha iyi ve uygun bir çalışma ortamına ihtiyacımız olduğunu söyledim ve onlar da bu durumu kabul ettiler. Sağ olsunlar, yeni bir yer bulduk ve oraya taşındık. Ayrıca, bana istediklerimi çizmemi ve buna uygun bir tesis inşa edeceklerini söylediler. Böylece, kendi çalışma sistemime uygun bir ortam oluşturabileceğim." dedi.

İsmail Kartal (Takvim Foto Arşiv)

"TESİSLEŞMEDE DESTEK SÖZÜ VERDİLER"

Futbolcuların performansını artırmak için tesisleşmenin önemine vurgu yapan Kartal, bu konuda kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmeleri aktardı:

"Futbolcular, bir kulübe gelmeden önce ilk olarak tesislere bakarlar. Tesisler, bir kulübün aynasıdır. Bunu başkana da ifade ettim ve bu konuda elimden geleni yapacağımı, her türlü desteği vereceğimi söyledim. İran'da tesisleşmeye çok sıcak bakılmıyor, bu oldukça derin bir konu ve burada detaylarına girmek doğru olmaz. Ancak yine de tesisleşme konusunda destek olacaklarına dair söz verdiler.

Ben ise futbolcularımın motivasyonunu artırmaya odaklanıyorum. Onlara daha hijyenik ve modern bir çalışma ortamı sunmalıyım ki antrenmanlarını en verimli şekilde yapabilsinler. Böylece sahada istediklerimi tam anlamıyla uygulayabilirler. Bu durum hem benim için hem de takım için büyük önem taşıyor."