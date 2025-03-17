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Galatasaray'dan yabancı hakem açıklaması! "Hull City'li olmasın"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, iki derbiye yönelik olarak hakem kararları ve güvenlik önlemleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 21:04
Galatasaray’dan yabancı hakem açıklaması! Hull City’li olmasın

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Yazgan, adil ve tarafsız hakem yönetiminin önemine vurgu yaparak, "Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fenerbahçe ile oynanacak kritik kupa maçı hakkında da konuşan Yazgan, RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli güvenlik önlemlerini alacağına inandığını belirtti.

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