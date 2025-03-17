Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tesisleri inceleyen Özbek, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, sağlık durumu ve moraline ilişkin yöneltilen soruya, "Gayet iyiyim. Moralim de son derece yerinde. Özellikle dünkü gelişmelerin ardından keyfim daha da yerine geldi. Şimdi önümüzde 9 final maçı var," şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özbek, şampiyonluk yolunda kalan maçların önemine de vurgu yaptı.