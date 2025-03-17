Arjantin’de Lionel Messi şoku!

Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı mücadelede kas problemi yaşayan Messi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından milli takım maçlarında riske edilmeyecek. Bu gelişme, Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin kadro planlamasını zorlaştırabilir.

Tangocular, eleme sürecinde önce Uruguay deplasmanına çıkacak, ardından ezeli rakibi Brezilya'yı sahasında konuk edecek. Messi'nin yokluğu, takımın oyun planında önemli bir eksiklik anlamına geliyor.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 12 maça çıkan Arjantin, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla liderliğini sürdürüyor.