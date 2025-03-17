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Ismail Jakobs'tan geleceği için açıklama!

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin Alman basınına açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 14:22
Ismail Jakobs’tan geleceği için açıklama!

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Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." cevabını verdi.

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