Jose Mourinho’dan şampiyonluk yanıtı! Galatasaray için flaş gönderme

Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.

Jose Mourinho : "Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötüydük. Her maçta iyi değildik Avrupa'da ama şansımız olduğu müddetçe kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmemize rağmen 2 farklı kazandık, 3-4 farklı kazanabilirdik. Avrupa'da şunu gösterdik, bizim için bitmeden bitmemiştir. "

Jose Mourinho: "Bilmek istiyorum ne söylediğini. Başka soru... Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Hangi takımın planı var, kaleye 1 tane bile şutu olmayan takımın mı kaleye 5-6 şutu olan, boş kaleye kaçıran takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok."

Jose Mourinho (AA)

"RAKİPLER, G.SARAY'A KARŞI DAHA AZ MOTİVE"

"Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz."

"CENK'İ DURDURAMAM"

"Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam."

MAXIMIN'E YANIT

"Sezon boyunca çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. O yüzden onun çalıştığı insanlar illegal şekilde veriler paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maç öncesinde yaptığımız taktik antrenmanda en çok ben koşmuştum, eğitim amacıyla yapmıştık. Aynı gün Maximin ayrı bir çalışma yaptı. O yüzden datalarda daha fazla veriye sahip olması normal. Manipülasyon yapıyor. İstediği fotoğrafı paylaşsın, isterse karın kası yapsın."