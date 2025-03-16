Arda Güler Fenerbahçe - Samsunspor maçı için Ülker Stadyumu’nda

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşma, sürpriz ziyaretçileriyle dikkat çekti.

Şu anda Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi tribünden destekledi. Karşılaşmayı stattan takip eden Güler, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan, İran ekibi Persepolis'te top koşturan Serdar Dursun da mücadeleyi yerinde izleyen isimler arasındaydı. Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Dursun'un tribünde olması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.