Ajax’tan Dusan Tadic açıklaması! Transfer olacak mı?

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Teknik heyetteki görevinden ayrılan Klaas-Jan Huntelaar hakkında konuşan Geelen, onun Ajax'a olan bağlılığına vurgu yaptı. "Huntelaar hakkında söylenenler gerçekten can sıkıcı. O tam bir Ajax taraftarı ve çok iyi bir insan. Ancak sağlık her şeyden önce gelir. Umarım gelecekte yeniden kulübe döner." ifadelerini kullandı.