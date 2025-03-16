Ajax’tan Dusan Tadic açıklaması! Transfer olacak mı?

Teknik heyetteki görevinden ayrılan Klaas-Jan Huntelaar hakkında konuşan Geelen, onun Ajax'a olan bağlılığına vurgu yaptı. "Huntelaar hakkında söylenenler gerçekten can sıkıcı. O tam bir Ajax taraftarı ve çok iyi bir insan. Ancak sağlık her şeyden önce gelir. Umarım gelecekte yeniden kulübe döner." ifadelerini kullandı.
Dusan Tadic (AA)
"İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Geelen, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili şu yanıtı verdi: "Bu konuda birçok söylenti duyuyorum. Eski oyuncularımızla her zaman iyi iletişim halindeyiz. Ancak kimin gelip gelmeyeceğini Ajax CEO'su Alex Kroes'a sormalısınız."
Dusan Tadic (AA)
KONTRATI BİTİYOR
2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Daha önce 2018-2023 yılları arasında Ajax'ta forma giyen Sırp yıldız, Hollanda ekibinde 241 maçta 105 gol ve 112 asist gibi etkileyici bir istatistik yakalamıştı.