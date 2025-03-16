2025 MİLLİ ARA TARİHLERİ | Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

(Takvim Foto Arşiv)
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadro da netleşti. Teknik direktör, önümüzdeki maçlar için takımını seçerken, kadroya deneyimli isimlerin yanı sıra genç yeteneklere de şans verdi. İşte A Milli Takım'ın Macaristan'a karşı sahaya çıkacak aday kadrosu:
(Takvim Foto Arşiv)
Kaleciler:
Mert Günok (Beşiktaş)
Berke Özer (Eyüpspor)
Muhammed Şengezer (Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Merih Demiral (Al-Ahli)
(Takvim Foto Arşiv)
Orta Saha:
Atakan Karazor (Stuttgart)
Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:
Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Arda Güler (Real Madrid)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto)
Emre Mor (Eyüpspor)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)