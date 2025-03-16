2025 MİLLİ ARA TARİHLERİ | Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılına ilişkin milli maç arası tarihlerini duyurdu. Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından Türkiye A Milli Takım ı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasındaki Macaristan karşılaşması için verilecek ara futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

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MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Macaristan ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele, 20 Mart 2025 Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Macaristan karşısındaki ilk maçtan elde edilecek sonuca göre, takımımız 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek ikinci maça çıkacak.

Bu iki ayaklı play-off turu, Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek ve futbolseverler heyecanla maçların sonuçlarını bekleyecek.