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2025 MİLLİ ARA TARİHLERİ | Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

2025 yılı Süper Lig takımları için heyecanla beklenen milli ara tarihleri belli oldu. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off’larında Macaristan ile karşı karşıya gelirken Süper Lig'deki futbolseverler de milli maçlar nedeniyle bir süre takımlarını izleyemeyecek. Peki Süper Lig’de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 13:16
2025 MİLLİ ARA TARİHLERİ | Süper Lig’de milli maç arası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılına ilişkin milli maç arası tarihlerini duyurdu. Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından Türkiye A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasındaki Macaristan karşılaşması için verilecek ara futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Macaristan ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele, 20 Mart 2025 Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Macaristan karşısındaki ilk maçtan elde edilecek sonuca göre, takımımız 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek ikinci maça çıkacak.

Bu iki ayaklı play-off turu, Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek ve futbolseverler heyecanla maçların sonuçlarını bekleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025

Macaristan ile yapılacak maçlar nedeniyle Süper Lig'de milli maç arası da 16 Mart 2025'te başlayacak. 28. haftanın son maçlarının ardından başlayacak olan ara, 30 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Süper Lig takımları, milli maçlar için verilen bu sürede hazırlıklarına devam ederken 30 Mart itibariyle yeniden lig mücadelelerine dönecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadro da netleşti. Teknik direktör, önümüzdeki maçlar için takımını seçerken, kadroya deneyimli isimlerin yanı sıra genç yeteneklere de şans verdi. İşte A Milli Takım'ın Macaristan'a karşı sahaya çıkacak aday kadrosu:

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kaleciler:

Mert Günok (Beşiktaş)
Berke Özer (Eyüpspor)
Muhammed Şengezer (Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Merih Demiral (Al-Ahli)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Orta Saha:

Atakan Karazor (Stuttgart)
Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Yunus Akgün (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Arda Güler (Real Madrid)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto)
Emre Mor (Eyüpspor)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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