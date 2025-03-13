Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Rangers ile Ibrox Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Rangers ile Ibrox Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
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RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
RANGERS: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
KANARYA NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Rangers karşısında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Rangers ise her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetle tur atlayan taraf olacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik deplasmanda kazanmak zorunda.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Džeko ve Allan Saint-Maximin, bir sarı kart daha görmeleri halinde, takım turu geçerse UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.
UEFA ORGANİZASYONLARINDA 286. MAÇ
Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 112 galibiyet alırken, 112 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca 61 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 389 gol atarken, kalesinde 407 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 148. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 147 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 63 galibiyet alırken, 46 mağlubiyet yaşadı. 38 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 206 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 187 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|93
|45
|28
|20
|134
|96
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|38
|14
|12
|12
|56
|46
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|0
|6
|44
|23
|TOPLAM
|285
|112
|61
|112
|389
|407