Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri (AA) KANARYA NASIL TUR ATLAR? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Rangers karşısında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Rangers ise her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetle tur atlayan taraf olacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik deplasmanda kazanmak zorunda.

Edin Dzeko (İHA) 6 İSİM SINIRDA Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Džeko ve Allan Saint-Maximin, bir sarı kart daha görmeleri halinde, takım turu geçerse UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Allan Saint-Maximin (İHA) FENERBAHÇE'NİN KADROSU Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

Fenerbahçe'nin ilk maçtaki gol sevinci (AA) UEFA ORGANİZASYONLARINDA 286. MAÇ Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 112 galibiyet alırken, 112 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca 61 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa arenasında 389 gol atarken, kalesinde 407 gol gördü.