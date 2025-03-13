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Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Rangers ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede rakibine 3-1 yenilen sarı lacivertli ekip zoru başararak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Jose Mourinho zorlu sınav öncesinde kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Rangers - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 21:51
Fenerbahçe’nin Rangers maçı ilk 11’i belli oldu!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Rangers ile Ibrox Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

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Rangers - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Alexander Djiku ilk maçtaki gol atan tek isim olmuştu (İHA)Alexander Djiku ilk maçtaki gol atan tek isim olmuştu (İHA)

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

RANGERS: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri (AA)Anderson Talisca ve Youssef En Nesyri (AA)

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Rangers karşısında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Rangers ise her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetle tur atlayan taraf olacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için kritik deplasmanda kazanmak zorunda.

Edin Dzeko (İHA)Edin Dzeko (İHA)

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Džeko ve Allan Saint-Maximin, bir sarı kart daha görmeleri halinde, takım turu geçerse UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Allan Saint-Maximin (İHA)Allan Saint-Maximin (İHA)

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

Fenerbahçe'nin ilk maçtaki gol sevinci (AA)Fenerbahçe'nin ilk maçtaki gol sevinci (AA)

UEFA ORGANİZASYONLARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında 285 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 112 galibiyet alırken, 112 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca 61 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 389 gol atarken, kalesinde 407 gol gördü.

Alexander Djiku (AA)Alexander Djiku (AA)

AVRUPA LİGİ'NDE 148. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 147 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 63 galibiyet alırken, 46 mağlubiyet yaşadı. 38 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 206 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 187 gol gördü.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 93 45 28 20 134 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Konferans Ligi 18 12 0 6 44 23
TOPLAM 285 112 61 112 389 407

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