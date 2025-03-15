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3 puan Mbappe'den! Villarreal - Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 28. haftasında Villarreal, sahasında Real Madrid’i ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 23:40 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 23:40
3 puan Mbappe’den! Villarreal - Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Juan Foyth'un golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, kısa sürede skora denge getirdi ve kontrolü eline aldı. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 17 ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 83. dakikada oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Villarreal ise sezonun 7. mağlubiyetini alarak 44 puanda kaldı.

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