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Szymanski kendine geldi

Rangers maçında attığı gollerle maçı uzatmalara taşıyan Sebastian Szymanski, son haftalarda performansını artırdı. Son 7 maçta 5, toplamda ise 14 gole katkı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 11:41
Szymanski kendine geldi

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla birlikte 8 numaraya evrilen Sebastian Szymanski, Rangers deplasmanında Tadic'in yokluğunda 10 numaraya geçti.

Polonyalı, kendi mevkisinde oynayınca ceza sahasına daha fazla girdi ve attığı iki golle de geceye damga vuran isimdi. Son haftalarda performans olarak yükselişe geçen 25 yaşındaki yıldız, attığı gol ve yaptığı asistlerle takımına daha fazla katkı vermeye başladı.

Oynanan son 7 mücadelede 5 kez gol katkısı veren Szymanski, bu sezon ise toplamda 14 defa gole katkı sağladı. Szymanski, 5 gol kez gol sevinci yaşadı, 9 defa da asist yaptı.

Szymanski ayrıca, 2023 Ağustos'tan bu yana deplasmanda ilk Avrupa golünü Rangers'a atmayı başarmıştı.

SEBASTIAN'A MİLLİ DAVET

Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, 21 Mart'taki Litvanya ve 24 Mart'taki Malta maçlarının kadrosuna Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ile Başakşehir'den Krzysztof Piatek'i de davet etti.

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