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Mourinho yeni hedefi belirledi

Jose Mourinho, Rangers maçı sonrası oyuncularını motive etti, yeni hedefi belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 14:22
Mourinho yeni hedefi belirledi

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Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki destansı futboluna rağmen Avrupa Ligi'nden elenmesi üzerine Teknik Direktör Jose Mourinho, soyunma odasında çarpıcı bir konuşma yaptı. "Hepinizle gurur duyuyorum" diye sözlerine başlayan Portekizli, şunları söyledi: "Çok istedik ama olmadı."

"SAMSUN MAÇIMIZ VAR"

Mourinho penaltı atışlarını kaçıran Fred, Tadic ve Mert Hakan'ı ise özel olarak teselli etti. Oyuncularına moral veren Mourinho "Penaltılarımız verilmedi, hakemler hayallerimizi çaldılar, haksızlığa uğradık. Bundan sonra alabileceğimiz tüm kupaları almak için çalışacağız. Rangers maçı artık geride kaldı. Ligde şampiyonluk için çok kritik bir maç. Kafamızı kaldırıp, bu maçı unutup, Samsun maçına odaklanmak zorundayız." ifadeleri ile hedef belirledi.

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