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Ole Gunnar Solskjaer özür diledi!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Rakibinin uzun süre 9 kişi oynamasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, önemli bir puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın değerlendirmesini yaptı. Norveçli çalıştırıcı, takımının sahadaki performansını analiz ederken, kaçan fırsatlara ve oyunun kritik anlarına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 23:25
Ole Gunnar Solskjaer özür diledi!

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 9 kişi tamamlarken, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Ndao kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, üst üste ikinci yenilgisini alarak ligde puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı beIN SPORTS'a değerlendirerek;

"Kazanmayı hak etmedik. İyi savunamadık, iyi hücum edemedik. Taraftarlardan özür dilerim. Görmek istediğim performans bu değildi. Ekstra işler yapamadık, kalite gösteremedik. Sonuç alamadık. Çok kötü bir performans gösterdik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız, değişim yapmak zorundayız."

ifadelerini kullandı.

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