Ole Gunnar Solskjaer özür diledi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 9 kişi tamamlarken, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Ndao kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, üst üste ikinci yenilgisini alarak ligde puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı beIN SPORTS'a değerlendirerek;

"Kazanmayı hak etmedik. İyi savunamadık, iyi hücum edemedik. Taraftarlardan özür dilerim. Görmek istediğim performans bu değildi. Ekstra işler yapamadık, kalite gösteremedik. Sonuç alamadık. Çok kötü bir performans gösterdik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız, değişim yapmak zorundayız."

ifadelerini kullandı.