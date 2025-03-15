Fenerbahçe, ilk maçta evinde 3-1 yenildiği Rangers'ı deplasmanda normal sürede 2-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibinden çok daha üstün oynayan Sarı-Lacivertli takım, seri penaltı atışlarında 3-2 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti.Bu arada Jose Mourinho'nun 'penaltı laneti' de ortaya çıktı. Portekiz basını, Mourinho'nun kariyeri boyunca seri penaltı atışlarındaki şanssızlığına değindi. Söz konusu haberde verilen istatistik oldukça çarpıcıydı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlar 12 kez seri penaltı atışlarına kaldı. Deneyimli isim bu 12 mücadelenin 10'unda kaybetti.Portekizli teknik adam, geçmiş dönemde penaltı şanssızlığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Her şeyi denedim. Spor psikologlarıyla çalıştım, sahne korkusu yaşamadığını bildiğim oyuncuları seçtim ve yine de işe yaramadı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde penaltılarla elendim. İlk penaltıyı Ronaldo kaçırdı, sonra Kaka kaçırdı, sonra da Ramos! Chelsea formasıyla üç ay penaltı çalışması yaptıktan sonra yarı finalde Liverpool'a elendim. Takımda Jeremy vardı, penaltı uzmanıydı, bildiğim kadarıyla hiç kaçırmazdı. Yedek kulübesindeydi onu maç bitimine beş dakika kala penaltı için oyuna aldım. Ama o da kaçırdı.Roma'ya karşı Süper Kupa'da da penaltı şanssızlığı yaşandı. Tüm seride sadece bir penaltı kaçırıldı, o da kariyerinde 500 penaltı atan Francesco Totti'nin kaçırdığı penaltıydı! Peki bunun mantığı ne? Sonra penaltı atışlarının sonucunu etkileyebilecek hiçbir şey yapamayacağımı fark ettim, her şeyin boşuna olduğunu anladım. Neler yaptığıma inanamayacaksınız, hep elendim."