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Morata tam not aldı!

Antalya maçında 1 gol, 1 asistle iyi bir performans sergileyen Alvaro Morata taraftarların beğenisi topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 12:24 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 12:24
Morata tam not aldı!

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Alvaro Morata Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkat çekti.

BÜYÜK ROL OYNADI

Osimhen'e yaptığı asistle takımının 1-0 öne geçmesinde önemli rol oynayan İspanyol yıldız attığı şık penaltıyla da 2. gole imza attı ve 4-0'lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkıda bulundu.

Tecrübeli golcü skor katkısının yanı sıra hücumdaki hırsıyla da Sarı- Kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Öte yandan 32 yaşındaki forvet ülkesinin 20 ve 23 Mart'ta Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda oynayacağı maçların kadrosunu da çağrıldı.

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