Galatasaray’da 200 milyon TL’lik sorun çözüldü

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Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle liderliğini daha da sağlamlaştırırken, kulüp yönetimi maç öncesinde dikkat çeken bir adım attı.



MAÇ ÖNCESİ BEKLENEN ÖDEME



Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray yönetimi, futbolcuların uzun süredir beklediği 2024-2025 sezonuna ait toplam 200 milyon TL'lik galibiyet primlerini Antalyaspor karşılaşması öncesinde hesaplara yatırdı.



Daha önce oyuncuların prim ödemeleri nedeniyle huzursuz olduğu iddia edilirken, bu ödeme ile birlikte futbolcuların prim alacağı kalmadığı belirtildi.



MAAŞLAR DA YATIYOR



Sarı-kırmızılı yönetim, ayrıca iki ay geriden gelen maaş ödemelerinin de mart ayı sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.