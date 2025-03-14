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PFDK'dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı!

PFDK, Jose Mourinho'ya oy çokluğu ile ceza verilmediğini duyururken Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç ceza verildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:23
PFDK’dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı!

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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ceza vermedi.

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)

Kurul Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün açıklamalar kendi hakkında olduğu için müzakerelerde olmadığı belirtilerek, "Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır." denildi.

Günay Güvenç. (AA)Günay Güvenç. (AA)
GÜNAY'A 1 MAÇ

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.

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