PFDK’dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı!

Jose Mourinho. (AA)



Kurul Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün açıklamalar kendi hakkında olduğu için müzakerelerde olmadığı belirtilerek, "Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır." denildi.