Rafa Silva için yeni plan!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Silva için özel bir taktik plan belirledi.



Zaman zaman orta sahaya gelip oyunu kuran, topu hücuma getirmekle görevli olan Rafa Silva, bu nedenle oyun gücünü ve kondisyonunu hücuma taşımakta zorlanıyordu. Bu tespiti yapan Norveçli teknik adam, Rafa'yı Konyaspor maçıyla birlikte daha farklı rol, talimat ve görevle sahaya sürecek.



10 NUMARADAN ÇOK GİZLİ FORVET



Rafa Silva artık bir 10 numaradan daha çok, gizli forvet olarak sahada yer alacak.



Portekizlinin geri gelmemesi talimatını veren Solskjaer, oyuncusunun hücum noktasında ve ceza sahası çevresinde daha diri kalmasını talep etti.



IMMOBILE'YE ALTERNATİF ÇÖZÜM



Solskjaer'in, Immobile'nin form düşüklüğü ve hücumda stoperler arasında zorlanmasını da Rafa'nın oralara girmesiyle birlikte çözmeyi planladığı öğrenildi.