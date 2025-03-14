Morata İspanya kadrosuna çağrıldı

İspanya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının kadrosu açıkladı.



Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, kadroyu duyurdu. Kadroda Galatasaray'dan Alvaro Morata da yer aldı.



Kaleciler: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro.



Savunmacılar: Pedro Porro, Oscar Mingueza, Le Normand, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Asencio, Grimaldo, Marc Cucurella.



Orta Sahalar: Zubimendi, Casado, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Alex Baena, Pedri.



Hücumcular: Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran, Yeremy Pino, Dani Olmo, Ayoze, Bryan Zaragoza, Samu Omorodion, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata