Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.
Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.
Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.
MUSLERA'NIN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.
Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.
GALİBİYET BÖYLE GELDİ
Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.
OSIMHEN RÜZGARI
Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.
ÇİZME'DE GÜNDEM
İtalyan basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.
REKOR PEŞİNDE
29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.
ASLAN PES ETMİYOR
Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.
Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.
Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.
15 PUAN TOPLADI
Sezonun henüz ilk maçında Hatay karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Daha sonra Eyüp önünde geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkartan Cimbom, Sivas engelini ise 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine karşın 3-2 ile geçmişti. Trabzonspor önünde 3-2'den dönüp 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay ile 1-1, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kaldı. Son olarak Alanya'yı ilk yarısını geride kapattığı maçta 2-1 yenen G.Saray, yaptığı geri dönüşlerle 15 puan topladı.
TARİHİ DEPLASMAN SERİSİ
Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.
Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.
BARIŞ ALPER VİTES YÜKSELTTİ
İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.
Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.
Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.
24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına da devam ediyor.
Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması sarı kırmızılıların önceliğini 1 numara transferine verse de flaş bir isim daha gündemdeki yerini koruyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ: PAVLOVIC!
Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündeminde olan Strahinja Pavlovic listede duruyor. 23 yaşındaki futbolcunun Milan'daki geleceğinin yakından takip edilmesi kararı alındı.
Sarı-kırmızılıların stopere hamle yapmak istediği aktarıldı.
Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etme kararı aldı.
İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi.
Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.
İSTİKRARLI PERFORMANS
Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor.
Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.
SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI
Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.