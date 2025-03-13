Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

OSIMHEN RÜZGARI Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.

ÇİZME'DE GÜNDEM



İtalyan basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.

REKOR PEŞİNDE



29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.

ASLAN PES ETMİYOR Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.



Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.



Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.



