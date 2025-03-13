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Galatasaray'dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Sezonu şampiyon olarak noktalayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmes isteyen Aslan, bunun gerçekleşmesi halinde flaş bir ismi kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:45
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

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Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.

Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

MUSLERA'NIN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.

Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

GALİBİYET BÖYLE GELDİ

Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

OSIMHEN RÜZGARI

Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

ÇİZME'DE GÜNDEM

İtalyan basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

REKOR PEŞİNDE

29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

ASLAN PES ETMİYOR

Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.

Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

15 PUAN TOPLADI

Sezonun henüz ilk maçında Hatay karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Daha sonra Eyüp önünde geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkartan Cimbom, Sivas engelini ise 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine karşın 3-2 ile geçmişti. Trabzonspor önünde 3-2'den dönüp 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay ile 1-1, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kaldı. Son olarak Alanya'yı ilk yarısını geride kapattığı maçta 2-1 yenen G.Saray, yaptığı geri dönüşlerle 15 puan topladı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

TARİHİ DEPLASMAN SERİSİ

Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

BARIŞ ALPER VİTES YÜKSELTTİ

İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.

Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.

Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

GÖZLER TRANSFERDE

Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması sarı kırmızılıların önceliğini 1 numara transferine verse de flaş bir isim daha gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ: PAVLOVIC!

Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündeminde olan Strahinja Pavlovic listede duruyor. 23 yaşındaki futbolcunun Milan'daki geleceğinin yakından takip edilmesi kararı alındı.

Sarı-kırmızılıların stopere hamle yapmak istediği aktarıldı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etme kararı aldı.

İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi.

Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

İSTİKRARLI PERFORMANS

Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI

Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek

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