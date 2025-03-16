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Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!

Fenerbahçe’nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo kategorisinde mücadele ederek gümüş madalya kazandı.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 20:15
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!

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Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final müsabakaları başladı. Kendi sıkletinde 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden milli sporcu Buse Naz, finalde güçlü rakibi, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşı karşıya geldi. Üç set süren mücadelede rakibine puan olarak mağlup olan Buse Naz, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Buse Naz, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Daha önce 2019'da da gümüş madalya elde eden başarılı sporcu, 2025 yılı itibarıyla dünya şampiyonalarında bir kez daha kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Olimpiyat kariyerinde Tokyo 2020 ve Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Buse Naz, Avrupa Şampiyonası'nda üç kez altın, bir kez gümüş madalya elde etti. Avrupa Oyunları'nda ise iki altın madalyaya sahip olan milli sporcu, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

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