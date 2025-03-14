Derrick Köhn için açıklama! Bonservisi Galatasaray’dan alıancak mı?

Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün boşluğunu doldurmak adına sezon başında Monaco'dan Ismail Jakobs'u kiraladı. Haziran 2025'te 8 milyon Euro karşılığında zorunlu satın alma maddesi bulunan Senegalli futbolcu, sakatlıklarla boğuşarak birçok maçı kaçırdı. 16 karşılaşmada 1116 dakika sahada kalan Jakobs, sadece 1 asistlik katkı sağladı.
Son olarak aşil tendonundan sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun 17 Mart'ta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana yaklaşık 110 gün sakat kalan Jakobs, toplam 23 maçı kaçırdı.
Derrcik Köhn (Takvim Foto Arşiv)
KÖHN, ALMANYA'DA PARLADI
Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, Bundesliga'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki sol bek, bu sezon 25 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Almanya'daki yükselen form grafiği, kulübün onu kadrosuna katma ihtimalini gündeme getirdi.
WERDER BREMEN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?
Bundesliga temsilcisi, Köhn'ün bonservisini almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, transfer sürecinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle Derrick Köhn transferinde kesin bir karar vermiş değiliz. Ancak bizimle geçirdiği zamanı olumlu değerlendiriyoruz."
Derrcik Köhn (Takvim Foto Arşiv)
KÖHN'ÜN GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 19 maçta görev alan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bundesliga'daki çıkışıyla yeniden gündeme gelen oyuncunun geleceği, sezon sonunda netlik kazanacak.