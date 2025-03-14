Ümit Milliler’in aday kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlı ekip, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında iki önemli maç oynayacak. Milliler, 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yı, 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'u konuk edecek.

Teknik direktör Gökhan Gönül'ün belirlediği aday kadroya çağrılan futbolcular arasında birçok yetenekli isim bulunuyor. Kadroya davet edilen oyuncuların listesi şu şekilde:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)



Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)



Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)



Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)