Bodo/Glimt'in avantajlı skoru koruduğu karşılaşmada, Norveç temsilcisi 36. dakikada Kasper Hogh'un golüyle öne geçti. Olympiakos, 53. dakikada Roman Yaremchuk'un golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 63. dakikada Rodinei ile penaltı şansını değerlendiremese de, aynı dakika içinde Yaremchuk'un ikinci golüyle üstünlüğü ele aldı.
Maçın son dakikalarında Olympiakos kalecisi Tzolakis, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı 3-0 kazanan Bodo/Glimt, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos ise Avrupa'ya veda etti.