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Yunanlara galibiyet yetmedi! Olympiakos - Bodo Glimt: 2-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olympiakos, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yunan ekibi 2-1 galip gelmesine rağmen turnuvaya veda etti.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 23:16
Yunanlara galibiyet yetmedi! Olympiakos - Bodo Glimt: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Bodo/Glimt'in avantajlı skoru koruduğu karşılaşmada, Norveç temsilcisi 36. dakikada Kasper Hogh'un golüyle öne geçti. Olympiakos, 53. dakikada Roman Yaremchuk'un golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 63. dakikada Rodinei ile penaltı şansını değerlendiremese de, aynı dakika içinde Yaremchuk'un ikinci golüyle üstünlüğü ele aldı.

Maçın son dakikalarında Olympiakos kalecisi Tzolakis, 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı 3-0 kazanan Bodo/Glimt, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos ise Avrupa'ya veda etti.

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