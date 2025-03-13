Milan’da iki isim yolcu! Yıldız futbolcu için 1 ayda karar verildi

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan, sezon sonunda teknik direktör Sergio Conceiçao ile yollarını kesin olarak ayıracak. Portekizli teknik adamın isteğiyle transfer edilen Felix için de yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi. Habere göre, Conceiçao ve Felix'in Milan'da kalma ihtimali sıfır.
Joao Felix (EPA)
JOAO FELİX'İN MİLAN PERFORMANSI
3 Şubat'ta Chelsea'den Milan'a kiralanan 25 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asist üretebildi. Beklentilerin altında kalan performansı, Milan yönetiminin kalıcı transfer düşüncesini rafa kaldırmasına neden oldu.
Joao Felix (REUTERS)
JOAO FELİX'İN GELECEĞİ BELİRSİZ
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Joao Felix'in, Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milan sonrası kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu.