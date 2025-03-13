Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor , 15 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke 'yi getiren bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Fatih Tekke (AA)

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 300 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada 3 puanla tanışamayan Karadeniz ekibi, bu hafta kazanması halinde yaklaşık 300 günlük galibiyet hasretine yine aynı statta son verecek.