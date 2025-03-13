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Fatih Tekke Trabzonspor'da ilk peşinde!

Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, Başakşehir karşısında vereceği ilk sınavda sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.Tekke eğer kazanırsa, bordo mavililerin bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmış olacak.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 21:02 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 21:02
Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk peşinde!

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 15 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 300 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada 3 puanla tanışamayan Karadeniz ekibi, bu hafta kazanması halinde yaklaşık 300 günlük galibiyet hasretine yine aynı statta son verecek.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

DEPLASMANDA 12 MAÇTA SADECE 5 PUAN

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 12 maçtan galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 5 puan toplayabildi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı karşılaşmalarda toplam 31 puan kaybetti.