Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 15 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 15 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren bordo-mavililer, bu sezon dış sahada galibiyet sevinci yaşayamadı.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA 300 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla almıştı. 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada 3 puanla tanışamayan Karadeniz ekibi, bu hafta kazanması halinde yaklaşık 300 günlük galibiyet hasretine yine aynı statta son verecek.
DEPLASMANDA 12 MAÇTA SADECE 5 PUAN
Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 12 maçtan galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 5 puan toplayabildi. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı karşılaşmalarda toplam 31 puan kaybetti.