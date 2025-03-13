Manchester City’den çok konuşulacak transfer operasyonu

Portekizli yıldız Bernardo Silva 'nın Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 38 maçta forma giyen oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Öte yandan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kevin De Bruyne , bu sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Camavinga (REUTERS)

İLK ADAY CAMAVINGA

Manchester City, bu iki önemli oyuncunun ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek için büyük bir hamle yapmayı planlıyor. Sky Sports'un haberine göre, kulübün yaz transfer dönemindeki en büyük hedefi Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga. 22 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 26 maça çıkan Camavinga, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester City'nin, Camavinga transferi için Real Madrid'e resmi bir teklif sunması bekleniyor. Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne'nin ayrılığı sonrası takımın nasıl bir kadro yapılanmasına gideceği merakla bekleniyor.