Inter’den Real Madrid atağı! Arda Güler de listede

Inter'in radarında bulunan Nico Paz, geçtiğimiz yaz Real Madrid Castilla'dan Como'ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 26 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Real Madrid'in, Como ile yaptığı anlaşmada 9 milyon euro'luk geri alım maddesi bulunduğu belirtilirken, İspanyol devi genç oyuncuyu ya takıma kazandırmak ya da yüksek bir bedelle satmak istiyor. Inter'in ise Paz'ı transfer listesinde en üst sıraya aldığı ve bu transfer için ciddi bir adım atacağı vurgulandı.
Arda Güler (AA)
Tuttosport'un haberine göre Inter'in transfer listesinde Arda Güler de önemli bir yer tutuyor. Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de ilgilendiği milli yıldızın İtalya'ya transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
Real Madrid'in, Arda Güler'i kontrol altında tutmak istediği, bu nedenle kiralık olarak veya geri alım maddesi içeren bir anlaşmayla oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi.
Arda Güler (AA)
Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, Arda Güler için önemli bir referans olabileceği ve genç oyuncunun Serie A'ya adaptasyon sürecini kolaylaştırabileceği belirtildi.
Real Madrid formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Inter'in hem Nico Paz hem de Arda Güler transferi için Real Madrid ile yakın temas halinde olduğu ve bu transferlerin önümüzdeki dönemde netleşeceği ifade ediliyor.