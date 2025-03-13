Inter’den Real Madrid atağı! Arda Güler de listede

Real Madrid'in, Como ile yaptığı anlaşmada 9 milyon euro'luk geri alım maddesi bulunduğu belirtilirken, İspanyol devi genç oyuncuyu ya takıma kazandırmak ya da yüksek bir bedelle satmak istiyor. Inter'in ise Paz'ı transfer listesinde en üst sıraya aldığı ve bu transfer için ciddi bir adım atacağı vurgulandı.

Arda Güler (AA)

Tuttosport'un haberine göre Inter'in transfer listesinde Arda Güler de önemli bir yer tutuyor. Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de ilgilendiği milli yıldızın İtalya'ya transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Real Madrid'in, Arda Güler'i kontrol altında tutmak istediği, bu nedenle kiralık olarak veya geri alım maddesi içeren bir anlaşmayla oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi.