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Avrupa Şampiyonası'nda bir altın ve bronz!

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazandı. Cemal Yusuf Bakır ise 130 kilode bronz madalyanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 23:08
Avrupa Şampiyonası’nda bir altın ve bronz!

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, genç milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Vladimeri Karchaidze ile karşılaştı. 3-1 öndeyken rakibini tuşla mağlup eden Alperen, şampiyonluğa uzanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca üstün performans sergileyen Alperen, çeyrek finalde Bağımsız sporcu Baskhan Saidov'u 6-1, yarı finalde ise Ukraynalı Ivan Chmyr'i 4-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Başarılı sporcu, geçtiğimiz yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

CEMAL YUSUF BAKIR'DAN BRONZ MADALYA

Grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil eden Cemal Yusuf Bakır, bronz madalya için çıktığı müsabakada Çek sporcu Artur Sarkisjan'ı 8-3 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

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