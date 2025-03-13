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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 4 sporcumuz madalyayı garantiledi!

Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 20:09 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 20:09
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 4 sporcumuz madalyayı garantiledi!

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Son iki dünya şampiyonasında altın madalya kazanan, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kilo çeyrek finalinde Slovak rakibi Kubalova Tamara karşısında üstünlük sağladı. Üç rauntta da rakibine üstünlük kuran milli boksör, adını yarı finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Sırbistanlı Anastasija Lukajic ile karşı karşıya gelecek.

Hatice Akbaş (AA)Hatice Akbaş (AA)

HATİCE AKBAŞ YARI FİNALDE FİNAL BİLETİ PEŞİNDE

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rusya'dan Karina Tazabekova ile mücadele etti. Bütün rauntlarda üstünlük kurarak galibiyete ulaşan Hatice, madalyayı garantiledi.

Yarı finalde Hatice Akbaş, Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile final için ringe çıkacak.

Büşra Işıldar (AA)Büşra Işıldar (AA)

BÜŞRA IŞILDAR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA ALDI
81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, çeyrek finalde Özbekistanlı Sokhina Ruzmetova ile karşılaştı. Üstün bir performans sergileyerek yarı finale yükselen Büşra, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonasında madalya kazandı.

Büşra Işıldar, yarı finalde Çinli Xiaomeng Wang ile mücadele edecek.

Elif Güneri (AA)Elif Güneri (AA)

ELİF GÜNERİ 1 NUMARAYI ELEYEREK YARI FİNALE ÇIKTI
37 yaşındaki tecrübeli milli boksör Elif Güneri, kariyerinde daha önce 4 bronz, 1 gümüş madalya kazanmıştı. +81 kilo çeyrek finalinde Azerbaycanlı 1 numaralı seribaşı Aynur Rzayeva ile karşılaşan Elif, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan ile final bileti için mücadele edecek.

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