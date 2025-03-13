Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 4 sporcumuz madalyayı garantiledi!

Elif Güneri (AA)

ELİF GÜNERİ 1 NUMARAYI ELEYEREK YARI FİNALE ÇIKTI

37 yaşındaki tecrübeli milli boksör Elif Güneri, kariyerinde daha önce 4 bronz, 1 gümüş madalya kazanmıştı. +81 kilo çeyrek finalinde Azerbaycanlı 1 numaralı seribaşı Aynur Rzayeva ile karşılaşan Elif, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan ile final bileti için mücadele edecek.