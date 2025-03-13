Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 4 sporcumuz madalyayı garantiledi!

Son iki dünya şampiyonasında altın madalya kazanan, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kilo çeyrek finalinde Slovak rakibi Kubalova Tamara karşısında üstünlük sağladı. Üç rauntta da rakibine üstünlük kuran milli boksör, adını yarı finale yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Sırbistanlı Anastasija Lukajic ile karşı karşıya gelecek.
Hatice Akbaş (AA)
HATİCE AKBAŞ YARI FİNALDE FİNAL BİLETİ PEŞİNDE
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rusya'dan Karina Tazabekova ile mücadele etti. Bütün rauntlarda üstünlük kurarak galibiyete ulaşan Hatice, madalyayı garantiledi.
Yarı finalde Hatice Akbaş, Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile final için ringe çıkacak.
Büşra Işıldar (AA)
BÜŞRA IŞILDAR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA ALDI
81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, çeyrek finalde Özbekistanlı Sokhina Ruzmetova ile karşılaştı. Üstün bir performans sergileyerek yarı finale yükselen Büşra, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonasında madalya kazandı.
Büşra Işıldar, yarı finalde Çinli Xiaomeng Wang ile mücadele edecek.