Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Türk scout devrede

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'in bonservis bedelini belirledi. Yönetimin düşüncesinde olanın altındaki teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, genç stoperle ilgili yaptığı açıklamada, "Anderlecht maçından sonra bir Premier Lig kulübünün sportif direktörü bana 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Akçiçek (AA) Sabah'ın haberine göre Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid'in ardından Alman devi Bayern Münih de Yusuf Akçiçek'i radarına aldı. Bayern Münih Scout Koordinatörü Gürkan Karahan, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek. Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynatarak değerini artırmayı hedefliyor. Yönetim, oyuncunun maaşını 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkardı ve sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.