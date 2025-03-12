Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Kendi evinde aldığı bu skorla tur için dezavantajlı duruma gelen sarı-lacivertliler, rövanş maçını farklı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Kendi evinde aldığı bu skorla tur için dezavantajlı duruma gelen sarı-lacivertliler, rövanş maçını farklı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede tutan kurt teknik adam, antrenmanlarda her fırsatta öğrencileriyle konuşmalar gerçekleştirdi.
"ONLARI EVLERİNDE YENECEĞİZ"
Jose Mourinho'nun futbolculara; "Kötü bir oyunla kötü bir sonuç aldık. Ancak rövanş maçında çok daha iyi olacağız. Onlar bizi nasıl burada yendiyse biz de onları evlerinde yeneceğiz. Turu geçen taraf biz olacağız. Buna inanın. Çünkü biz daha büyük ve daha kaliteli bir takımız" diyerek seslendiği belirtildi.
GERİ DÖNÜŞLERİ SEVİYOR
"Bu eşleşme 180 dakika. Biz yalnızca ilk yarıyı 3-1 geride kapattık." diyen Mourinho'nun kariyeri boyunca yaşadığı özellikle Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri, hem takıma hem de taraftarlara umut verdi.
FENER'İN KOZU NESYRI
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Youssef En-Nesyri, Rangers maçının rövanşında şüphesiz sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde görev aldığı 11 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan Faslı yıldız, takımın en skorer ismi. İskoçya'daki müsabakada da taraftarların en güvendiği isim olan Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho bu maçta özel görev verecek.
FASLI YILDIZA ÖZEL GÖREV
Jose yaptığı taktik idmanlarda Nesyri'yi zaman zaman kanatlara gönderdi ve bu maçta da zaman zaman hem sağ kanada hem de sol kanada kaymalar yapacak. Daha önce Sevilla'dayken, sağ ve sol kanatta görev yapabilen Faslı oyuncu, oyun içinde kanada kaydığında Dzeko ve Tadic, içerde konumlanacak. Mourinho bu şekilde rakibin savunma dengesini de bozmayı planlıyor.
FRED RAHATLATACAK
Rangers'la oynanacak rövanşta Fred, formasına kavuşacak. Brezilyalı yıldızın takıma dönecek olması en çok da taraftarları sevindiriyor. Sarı-lacivertli futbolseverler, sambacının orta sahada yer almasıyla birlikte tura olan inançları artıyor. Mourinho'nun da eli fazlasıyla rahatlayacak.
CAM ADAM ÇAĞLAR
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rangers ile Kadıköy'de oynanan maçın 14. dakikasında kendini yere bıraktı. Saha içinde tedavi edilen Çağlar, maça devam edemedi. Milli stoperin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı oynanacak maçtan önce dönmesi beklenmiyor.
25 MAÇ SONRA...
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Skriniar, Amrabat, Djiku, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri