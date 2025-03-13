Julian Alvarez’in tartışmalı penaltısı sonrası UEFA’dan açıklama

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde iki Madrid temsilcisi karşı karşıya geldi. Metorpolitano'da tur atlayan taraf, penaltılar sonucunda Real oldu.

Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla (minimum düzeyde olsa da) topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR'ın hakemi uyararak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu."

" Atletico Madrid , Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez 'in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA'ya resmi olarak başvuru yapmıştır.

Julian Alvarez'in penaltısı (REUTERS)

PENALTI SONRASI DEV ADIM

Öte yandan UEFA, penaltılarda çift vuruş için harekete geçiyor. UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu.