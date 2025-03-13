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Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe için transfer açıklaması! "Yüzde 50 pay var"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Marius Tresor Doh hakkında önemli bilgiler verdi. Hurma, 21 yaşındaki futbolcunun satışından Fenerbahçe'nin %50 payı olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 19:29 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 19:32
Süleyman Hurma’dan Fenerbahçe için transfer açıklaması! Yüzde 50 pay var

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Radyospor'a konuşan Süleyman Hurma, "Marius Tresor Doh şu anda birçok takımın transfer listesinde ve takip ediliyor. Marius Tresor Doh ile yollarımızı bu sezon ve gelecek sezon ayırmayı düşünmüyoruz. Marius Tresor Doh'un bonservisi noktasında Fenerbahçe ile ortaklığımız var. Doh'un satışından Fenerbahçe'nin yüzde 50 payı var. Aynı zamanda futbolcunun satın almasında da öncelik Fenerbahçe'nin, sözlü olarak bu madde var. Hiçbir şey olmasa bile insani olarak bunu bunu yapma zorunluluğumuz var. Marius Tresor Doh'u Fenerbahçe Kulübü keşfetti, biz de Fatih Karagümrük Kulübü olarak oyuncunun gelişimine katkıda bulunuyoruz. Doh'un görüntüsü şu anda çok üst düzey bir oyuncu olacak görüntüsü. Çünkü oyunun 90 dakikasını yüksek şiddet ile oynuyor. Bu da şu demektir. Bu çok üst düzey kulüplerde, üst düzey bir oyuncu olacak demektir." dedi.

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