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Acun Ilıcalı'dan Rangers maçı açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, zorlu randevu öncesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 19:19 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 19:19
Acun Ilıcalı’dan Rangers maçı açıklaması

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Karşılaşma öncesi takıma olan güvenini dile getiren Ilıcalı, "Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Tüm camia olarak inancımızı gösteriyoruz. Glasgow'da her yer Fenerbahçe. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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