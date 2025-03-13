Acun Ilıcalı’dan Rangers maçı açıklaması

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Karşılaşma öncesi takıma olan güvenini dile getiren Ilıcalı, "Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Tüm camia olarak inancımızı gösteriyoruz. Glasgow'da her yer Fenerbahçe. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.