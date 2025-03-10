ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor

Ancak Güneş, kulüpte çalışmaya devam edecek.

Trabzonspor , Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş ile görüşerek karşılıklı anlaşamya varmış ve teknik direktörlük görevinden ayrılması konusunda el sıkışmıştı.

Şenol Güneş (AA)

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmak, projeler üretmek, akademi, A Takım ve geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek; tesisler ve yatırımlardan sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme adına göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçların gelmesi bizleri camia olarak derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı duyulmuştur.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara başlanmış olup süreç tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.