ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş ile görüşerek karşılıklı anlaşamya varmış ve teknik direktörlük görevinden ayrılması konusunda el sıkışmıştı.
Ancak Güneş, kulüpte çalışmaya devam edecek.
Trabzonspor, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş ile görüşerek karşılıklı anlaşamya varmış ve teknik direktörlük görevinden ayrılması konusunda el sıkışmıştı.
Ancak Güneş, kulüpte çalışmaya devam edecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada;
"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanmak, projeler üretmek, akademi, A Takım ve geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek; tesisler ve yatırımlardan sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme adına göreve başladık.
Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçların gelmesi bizleri camia olarak derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı duyulmuştur.
Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara başlanmış olup süreç tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Trabzonspor'un yeni hoca adayları arasındaki en güçlü aday Fatih Tekke, bordo mavili takımda futbolculuk kariyeri itibarıyla muhteşem bir istatistik elde eden genç teknik adam, bu başarıyı telnik direktörlük görevinde de yakalamayı arzu ettiğini her fırsatta dile getiriyordu.
"Şampiyonlar Ligi kazanma hayalim var" sözleriyle duygularını anlatan Tekke, Karadeniz temsilcisinin yeni hocası oluyor.
Prensip anlaşmasına varılan Fatih Tekke kısa süre içerisinde şehre gelecek. Sözleşme imzalamasının ardından takımla ilk idmanına çıkacak.
Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik direktör, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Bordo mavili kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır.
Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."