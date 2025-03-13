Frankfurt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya'nın golüyle öne geçti. 25. dakikada Mario Götze farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Hugo Ekitike ile skoru 3-0 yaptı. Ajax, 78. dakikada Kenneth Taylor'ın golüyle farkı ikiye indirse de, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mario Götze, skoru 4-1'e getirerek turu garantiledi.

Hollanda temsilcisi Ajax, aldığı ağır mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın çabası yeterli olmadı.