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Farklı zaferle çeyrek final! Frankfurt - Ajax: 4-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Ajax'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman ekibi, toplamda 6-2’lik skorla tur atlayan taraf oldu.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 22:52 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 22:52
Farklı zaferle çeyrek final! Frankfurt - Ajax: 4-1 | MAÇ SONUCU

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Frankfurt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya'nın golüyle öne geçti. 25. dakikada Mario Götze farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Eintracht Frankfurt, 67. dakikada Hugo Ekitike ile skoru 3-0 yaptı. Ajax, 78. dakikada Kenneth Taylor'ın golüyle farkı ikiye indirse de, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mario Götze, skoru 4-1'e getirerek turu garantiledi.

Hollanda temsilcisi Ajax, aldığı ağır mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın çabası yeterli olmadı.

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