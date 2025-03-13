Dean Huijsen için dev kapışma!

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2024 Dünya Kupası öncesinde kadroda bazı değişiklikler yapmayı hedefleyen Luis de la Fuente, Dean Huijsen için Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ile temas kurdu. Stoper bölgesindeki eksiklikleri gidermek isteyen İspanya, genç yeteneğe milli takımda şans vermeyi planlıyor.

Dean Huijsen (AA) HOLLANDA İLK RAKİP

Hollanda pasaportu da bulunan Dean Huijsen, alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını giymişti. Ancak İspanya'nın davetini kabul etmesi ve forma giymesi halinde, ilk maçına UEFA Uluslar Ligi kapsamında eski takımı Hollanda'ya karşı çıkacak.