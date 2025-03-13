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Dean Huijsen için dev kapışma!

Bournemouth forması giyen genç stoper Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'ndan davet almaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Luis de la Fuente, savunma hattını güçlendirmek amacıyla 19 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak istiyor.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 19:39 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 19:39
Dean Huijsen için dev kapışma!

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2024 Dünya Kupası öncesinde kadroda bazı değişiklikler yapmayı hedefleyen Luis de la Fuente, Dean Huijsen için Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ile temas kurdu. Stoper bölgesindeki eksiklikleri gidermek isteyen İspanya, genç yeteneğe milli takımda şans vermeyi planlıyor.

Dean Huijsen (AA)Dean Huijsen (AA)

HOLLANDA İLK RAKİP
Hollanda pasaportu da bulunan Dean Huijsen, alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını giymişti. Ancak İspanya'nın davetini kabul etmesi ve forma giymesi halinde, ilk maçına UEFA Uluslar Ligi kapsamında eski takımı Hollanda'ya karşı çıkacak.

Dean Huijsen (AA)Dean Huijsen (AA)

REAL MADRİD TAKİPTE
Genç stoperin performansı yalnızca milli takımların değil, kulüp takımlarının da dikkatini çekmiş durumda. Real Madrid, Huijsen'in gelişimini yakından takip ediyor ve gelecekteki transfer ihtimalleri üzerinde duruyor.

Dean Huijsen (AA)Dean Huijsen (AA)

HUIJSEN'İN PERFORMANSI
Bournemouth ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dean Huijsen, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Genç yeteneğin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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