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Beşiktaş'ta Solskjaer'in hedefi belli!

Gaziantep yenilgisiyle ligde 4 maçlık galibiyet serisini kaybeden Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında galip gelerek milli araya moralli girmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:06
Beşiktaş’ta Solskjaer’in hedefi belli!

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Solskjaer ile Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u mağlup ederek güzel bir seri yakalayan Beşiktaş, Gaziantep karşısında üçüncülük yarışında yol kazası yaşadı.

Doğru teşhis ve tedaviyle siyah beyazlıları kısa sürede ayağa kaldıran Norveçli çalıştırıcı, oyuncularıyla tesislerde gerçekleştirdiği toplantıda, Gaziantep karşısında alınan mağlubiyetin önemli bir ders olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu ve Konya ile oynanacak zorlu mücadele öncesi takımını motive etti.

ÇIKIŞ MAÇI KONYA

Gaziantep FK yenilgisiyle Solskjaer yönetiminde Süper Lig'de ilk kez kaybeden Beşiktaş, Cumartesi günü Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

SOLSKJAER MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor engelini aşarak Milli araya moralli girmenin peşinde. Art arda oynayacakları Süper Lig'deki Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe mücadelesini hedef olarak belirleyen Solskjaer her iki karşılaşmadan da kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor.

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